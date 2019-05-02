По данным РГП "Казгидромет" 3 мая в Уральске ожидается дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут 23 градуса тепла, ночью +11. В Атырау облачная погода. Днем +27, ночью +15. Переменная облачность и 18 градусов тепла синоптики прогнозируют в Актобе. Ночью столбики термометров поднимутся до +5 градусов. В Актау облачно, днем +25, ночью +16. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.