Из принятых 148,6 тысяч заявлений одобрено 100,5 тысячи. Деньги уже поступили свыше 80 тысячам семей, сообщает Informburo.kz.Иллюстративное фото из архива "МГ" Свыше 80 тысяч казахстанских семей получили обновлённую адресную социальную помощь. – По состоянию на 2 мая через систему "Е-халық" всего принято 148 649 заявлений, из них по 100 566 заявлениям приняты положительные решения, 41 647 – находятся на рассмотрении. Больше всего заявителей зарегистрировано в Туркестанской и Алматинской областях, а также в Шымкенте, – сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения. Тем, кто до 1 апреля уже получал АСП, произвели перерасчёт. Это 48 380 получателей. – Всего на сегодняшний день адресная социальная помощь обновлённого формата выплачена 84 287 семьям на общую сумму 9,4 млрд тенге, – уточнили в пресс-службе. В министерстве напомнили, что адресная социальная помощь назначается с месяца обращения и не зависит от дня подачи заявления. С 1 апреля в Казахстане повысили размер адресной социальной помощи. АСП назначают тем, у кого доход на каждого члена семьи не превышает 20 789 тенге или 70% от прожиточного минимума. Если средний размер АСП на каждого члена семьи ранее составлял 4 834 тенге, то теперь на каждого ребёнка будет выплачиваться 20 789 тенге. Напомним, выступая на XVIII съезде партии "Нур Отан" Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что в этом году повышенное внимание будет уделено малообеспеченным и многодетным семьям. Уже с июля 2019 года эти категории граждан будут получать повышенную адресную социальную помощь. Однако позже по указу первого президента было решено выдавать АСП в новом формате с 1 апреля этого года. При назначении АСП из совокупного дохода семьи будут исключены государственные пособия многодетным семьям и многодетным матерям, награжденным подвесками «Кyмiс алка» и «Алтын алка», пособия по инвалидности детей и стипендии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Минтруда: 80 тысяч казахстанских семей получили обновлённую АСП
