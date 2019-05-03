Из принятых 148,6 тысяч заявлений одобрено 100,5 тысячи. Деньги уже поступили свыше 80 тысячам семей, сообщает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Свыше 80 тысяч казахстанских семей получили обновлённую адресную социальную помощь. – По состоянию на 2 мая через систему "Е-халық" всего принято 148 649 заявлений, из них по 100 566 заявлениям приняты положительные решения, 41 647 – находятся на рассмотрении. Больше всего заявителей зарегистрировано в Туркестанской и Алматинской областях, а также в Шымкенте, – сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения. Тем, кто до 1 апреля уже получал АСП, произвели перерасчёт. Это 48 380 получателей. – Всего на сегодняшний день адресная социальная помощь обновлённого формата выплачена 84 287 семьям на общую сумму 9,4 млрд тенге, – уточнили в пресс-службе. В министерстве напомнили, что адресная социальная помощь назначается с месяца обращения и не зависит от дня подачи заявления. С 1 апреля в Казахстане повысили размер адресной социальной помощи. АСП назначают тем, у кого доход на каждого члена семьи не превышает 20 789 тенге или 70% от прожиточного минимума. Если средний размер АСП на каждого члена семьи ранее составлял 4 834 тенге, то теперь на каждого ребёнка будет выплачиваться 20 789 тенге. Напомним, выступая на XVIII съезде партии "Нур Отан" Президент Нурсултан Назарбаев заявил, что в этом году повышенное внимание будет уделено малообеспеченным и многодетным семьям. Уже с июля 2019 года эти категории граждан будут получать повышенную адресную социальную помощь. Однако позже по указу первого президента было решено выдавать АСП в новом формате с 1 апреля этого года. При назначении АСП из совокупного дохода семьи будут исключены государственные пособия многодетным семьям и многодетным матерям, награжденным подвесками «Кyмiс алка» и «Алтын алка», пособия по инвалидности детей и стипендии.