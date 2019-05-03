Иллюстративное фото из архива "МГ" «Не думал, не гадал» - примерно такие слова прозвучали на суде от рыболова-любителя Исатайского района Атырауской области, когда у него спросили: "Почему вышел удить рыбу в неположенное время?". С апреля по июнь в Атырауской области традиционно запрещено удить рыбу, в связи с нерестом. Но жителю Исатая запрет нипочем, он продолжал рыбачить. Пока его не поймали прямо на берегу Каспийского моря в селе Жанбай сотрудники Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. - Исатайским районным судом Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении этого рыбака. Его привлекли к ответственности за грубое нарушение правил рыболовства в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами, в запрещенных местах. Правонарушитель свою вину признал, - отметили в пресс-службе облсуда. Теперь рыболов-любитель за неудачную рыбалку заплатит штраф - 35 350 тенге с конфискацией предметов административного правонарушения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.