Из Западно-Казахстанской области в чемпионате приняли участие четыре спортсмена. - В весе 54 кг среди кадетов серебро выиграла Камиля Джулманова, она уступила победу в финале спортсменке из Японии. В мировом рейтинге Камиля занимает четвертое место. Бронзу завоевал Дархан Тимралиев, он уступил в схватке спортсмену из Кувейта. Теперь каратисты готовятся к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Чили, - рассказал тренер Ринат Мергалиев.