Об этом рассказали возмущенные родные и близкие заключенных, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД".
2 мая возле колонии максимальной безопасности, которая расположена по улице Актюбинская, собрались родные и близкие заключенных. Они рассказали, что якобы 1 мая в стенах учреждения был бунт. Многие осужденные нанесли себе ранения и серьезные увечья. Также родственники отмечают, что в колонии творится полный "беспредел". Кто-то из них получил разрешение на свидание, приехал с продуктами из другого города, однако по каким-то причинам заключенные отказываются выходить на долгожданную встречу.
По словам матери одного из осужденных, на ее сына не в первый раз оказывают давление.
- Конечно, мы все время боимся рассказывать, что заключенных нередко избивают, вдруг, это все останется безнаказанным, и моему сыну причинят в стенах колонии еще больше вреда и унижений. Но обстановка на самом деле уже выходит за все рамки приличия. На самом деле над ними тут очень сильно издеваются. Мой сын отбывает наказание по статье 259 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение,хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ" (ред. от 1997 года) . Он сидит уже почти пять лет, а его осудили на 11 лет, - говорит мать осужденного. - Так вот, мне позвонили 17 апреля, сказали, что сына сильно избили. 1 мая мне снова позвонили с такой же новостью. Только в этот раз сотрудники заходили в камеру в масках, чтобы избить его. Он уже не выдержал все это и вскрыл себе вены. Меня к нему не пустили. Адвокат наш его видел, на самом деле, руки порезаны.
Также женщина рассказала, что они уже писали заявление в прокуратуру и в бюро по правам человека.
- Хоть я и написала 19 апреля заявление, ничего не меняется, его еще больше избивают. На мой запрос пришел ответ о том, что по данному факту ведется расследованию, - пояснила женщина.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО на вопрос о госпитализации заключенных ответили, что в больницы города из колонии строгого режима не поступало ни одного заключенного с травмами.
Между тем, заместитель начальника ДУИС по ЗКО Манарбек Габдуллин заявил, что 1 мая бунта в учреждении РУ-170/3 не было. По его словам, в этот день пятеро отрицательно характеризующихся осужденных учреждения (в том числе сын Сауле Чавкиной - прим. автора), содержащихся в строгих условиях отбывания наказания за злостные нарушения правил внутреннего распорядка, в связи несогласием с режимом отбывания наказания умышленно нанесли себе легкие телесные повреждения.
- Сотрудниками учреждения незамедлительно была оказана необходимая первая медицинская помощь осужденным. В настоящее время состояние здоровья осужденных удовлетворительное. При этом избиение осужденных сотрудниками учреждения не соответствует действительности. По данному факту управлением полиции г.Уральск в отношении осужденных учреждения начато досудебное расследование по статье 428 части 3 УК РК "Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения", - сообщил Манарбек Габдуллин.
Напомним
, в августе 2013 года в колонии общего режима произошел бунт. Тогда в учреждении РУ-170/2 ДУИС по ЗКО 64 заключённых умышленно поранили себе животы, шеи и запястья в знак неповиновения администрации. По словам работников прокуратуры, началось всё с обыска, в ходе которого у заключённых нашли множество незаконных вещей - колюще-режущие предметы, мобильники, игральные карты, одеяло, гражданскую одежду, матрасы. Всё добро вывозили на девяти грузовиках. После чего, за бунт в колонии осужденные приговорены к новым срокам
А 30 апреля этого года в колонии строгого режима в Уральске обнаружили предмет, похожий на взрывчатку
