Выбор болеть или не болеть, есть. Иммунитет человека на 50 % зависит от наследственности, за остальные 50% отвечает образ жизни.  Меню! Пересмотрите его и … аппетит. Жирная пища под запретом. Она содержит холестерин, в большом количестве, либо заменяем ее на пищу полегче. Например, говядину, в которой 80 мг холестерина в 100 гр, на мясо кролика, в нем 40 мг в 100 гр продукта. Молочная продукция тоже должна быть не жирная. Таким образом, холестерин и давление будут в норме, и вы почувствуете бодрость. Увеличьте потребление витаминов и микроэлементов, которые укрепляют иммунитет – А, С, Д, железо, цинк. Гулять! Находите время для прогулок на свежем воздухе. Прислушивайтесь к себе: если хочется отдыхать на природе, значит пора отложить дела и прогуляться. Кардиоупражнения! Двигательная активность всегда полезна, а кардиоупражнения способствуют всплеску адреналина и усиливают сердечную деятельность. Каждое упражнение выполняйте 0 секунд или 1 минуту. Попрыгайте на скакалке, перейдите на обычные прыжки – ноги то вместе, то на ширине плеч. Далее бег на месте. Закаляйся – если хочешь быть здоров! Готовьтесь к вирусам заранее – закаляйся. Это не значит бегать в холода без одежды. Достаточно постепенно приучить организм к прохладным температурам. Для начала контрастный душ рук до локтя, вода то 35С, то холодная 20С. Повторять водные процедуры можно не один раз в день. Расслабляйтесь! Стрессы, переживание, отсутствие аппетита и сна ослабевает защитные функции организма. Из-за этого падает иммунитет и слабеет защита от вируса. Живите не в ожидании чего – то плохого, а в предвкушении радости! Загрустили? Почитайте хорошую книгу, посмотрите комедию, сходите в гости. Спокойные и счастливые люди меньше подвержены заболеваниям. Вам прописали кошку! Это не только мурлыкающий питомец для компании. Она защищает хозяев от болезней сердца, успокаивает нервную систему. И помогают при простуде – теплая, живая грелка, дремлет рядом. Лечебные продукты Яблоки, чеснок, апельсины, мед, имбирь, сельдерей, базилик, душица, содержат вещества, которые борются с инфекцией, снимают воспаление и предотвращают заболевания. Берегите себя и своих близких! Советы о здоровье и красоте читайте ежедневно на нашем сайте.