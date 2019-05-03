Директору школы №9 объявлен строгий выговор, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" С 19 по 23 апреля в школе-гимназии №9 отравились 25 детей, в основном учащиеся начальных классов и учитель английского языка. - Один ребенок пролежал в стационаре, - сообщил руководитель отдела образования г. Актобе Саян Сулейменов. - Со стороны предпринимателя были множественные нарушения санитарных норм. У двух работников обнаружена стафилококковая палочка. Сейчас работа столовой приостановлена. Она не будет работать до тех пор, пока предприниматель, арендовавший ее, не получит положительное заключение. Салихе Казбаевой, директору школы №9, объявлен строгий выговор. В объяснительной она написала, что не знала о необходимости заключения санэпидемиологов для работы столовой. Хотя имеет большой опыт работы. После массового заражения в школе №9 в Актобе выявили еще 5 школ, где столовые работали без заключения СЭС. Руководитель горОО добавил, что в течение недели в Актобе проверят все школьные столовые. Везде арендаторы разные. Что касается предпринимателя, который работал в столовой школы №9, административное дело в отношении него передано в суд. - Ему грозит штраф до 5 млн тенге, - сказал руководитель Актюбинского горОО. - Питание в школьной столовой стоит 225 тенге, в эту сумму входят первое или второе блюдо, салат и чай. Бесплатно в 80 школах питаются 6527 детей. Это инвалиды, дети из многодетных и малоимущих семей. Остальные питаются на свои средства. Напомним,в Актобе отравились 20 учащихся и учителя английского языка школы №9. У них была обнаружена острая кишечная инфекция. Позже выяснилось, что арендатор и пекарь общепита были носителями золотистого стафилококка, это и стало причиной отравления.     Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ