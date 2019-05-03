Чтение образовательной лекции прошло в Уральске на базе средней общеобразовательной школы №30 имени Хиуаз Доспановой при участии кандидата филологических наук, абаеведа Омара Темирбекова на тему "Ұрпағым ұлағатты болсың десең". Кроме того, в сессии приняли участие руководители районного и городского методического кабинета, методисты, заместители директоров по воспитательной работе, вожатые, классные руководители и педагоги-психологи. Руководитель отдела управления образования Западно-Казахстанской области Луара Батыргалиева рассказала, что сессия образовательного характера "Батыс Білім Talks" проводится управлением образования ЗКО впервые. - В мероприятии приняли участие 300 человек, это заместители директоров по воспитательной работе, классные руководители, педагоги-психологи, вожатые. Тема на казахском языке называется "Ұрпағым ұлағатты болсың десең", это связано с воспитанием подрастающего поколения. Лектор у нас абаевед, вы все знаете, что Абай изучал личность человека и само воспитание. Тут нам расскажут, что нас волнует и что мы должны сделать для того, чтобы чтобы воспитать подрастающее поколение. Естественно, то чему нас научат, будет преломлять через нашу воспитательную работу и доноситься до молодежи. Вообще, чтобы воспитать ребенка, нужно начинать с самого себя. Также и на семинаре лектор говорит, что необходимо сначала познать самого себя, узнать свои минусы и плюсы. Это приведет к тому, что ты будешь знать детей и будешь правильно использовать формы и методы воспитательной работы. Для взрослых эти лекции нужны. Омар Темирбеков начал сегодня с того, что сколько бы нам не было лет, нужно всегда заниматься самообразованием. Нужно всю жизнь быть учеником и учиться, - сказала Луара Батыргалиева. Также Луара Батыргалиева отметила, что такие лекции нужны, потому что они отрываются от обыденной школьной жизни, а это только на пользу педагогам. - Мы тут начинаем общаться, это не семинар и не конкурс какой-либо, а именно беседа. Чтобы каждый мог высказать свою точку зрения и высказать свое мнение, поспорить и подискусировать. Естественно, еще услышать мнения других людей, - сказала Луара Батыргалиева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.