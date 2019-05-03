Иллюстративное фото из архива "МГ" - Сотрудниками управления по борьбе с наркопреступлениями задержаны два жителя города Атырау, и у каждого из них было изъято по 30 штук лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества. Для принятия мер собранные материалы направлены в департамент комитета фармации по Атырауской области, - сообщили полицейские. Они также добавили, что в целях пресечения и употребления психотропных веществ среди молодежи, разъяснения их последствий сотрудниками местной полицейской службы и управления по противодействию наркопреступности департамента полиции были проведены встречи со студентами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.