Хорошие духи стоят недешево, а подделка за те же деньги не только не порадует стойкостью аромата, но и может вызвать аллергию. Поэтому важно уметь отличать настоящие духи от подделки. Оцените внешний вид упаковки. Если наклейки приклеены криво, края букв стерты, надписи неровные, нечеткие, краска не держится, то перед вами подделка. Картон упаковки должен быть плотным и ровным, без следов клея, целлофан пленка идеально подходит под размер коробки, он не морщится и не собирается в складочки. Обратите внимание на флакон. У настоящих духов всегда оригинальные флаконы, с идеально ровными и круглыми краями без изъянов или сколов. Найдите штрихкод. На дне флакона и внизу упаковки должен быть серийный номер. Если номера на флаконе и коробке не совпадают, то это подделка. Первые 3 цифры штрихкоды говорят о стране – изготовителе. Так, если это настоящие французские духи , штрихкод должен начинаться с 300-379, на Германию указывают цифры 400-440, на Италию 800-839. Посмотрите на пульверизатор. Трубочка от него должна соответствовать длине флакона, упираться в дно, а не изгибаться.