фото с сайта remarka.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 5 июня, в Уральске прошла пресс-конференция недропользователей с участием президента нефтяной компании «Меридиан Петролеум» и исследователей месторождения «Кашаган» Балтабека КУАНДЫКОВА. По словам Балтабека КУАНДЫКОВА, они планируют открыть филиал общества геологов. — В настоящее время действуют уже два таких общества в Атырауской и Мангистауской областях, — рассказал Балтабек КУАНДЫКОВ. — Сегодня мы приехали в ЗКО с предложением о создании такого филиала у вас. Вы спросите для чего он нужен? Ну, первое — это для обмена опытом и мнением. Это даст возможность открывать и разрабатывать новые месторождения, дабы Казахстан занял лидирующие позиции по добыче нефти и газа. По словам президента компании «Меридиан Петролеум», такие общества в Казахстане уже работают на протяжении пяти лет. Это не коммерческая организация, и вступить сюда может каждый человек, который имеет отношение к геологии и геофизике. Для вступления в общества необходимо написать заявление и внести членский взнос, пять тысяч тенге в год. Платят только те, кто до сих пор находится на службе в нефтегазовой отрасли, а тем, кто ушел на заслуженный отдых, то есть на пенсию, ничего платить не нужно. Не остался и без внимания главный нефтяной проект Казахстана месторождение «Кашаган». — На сегодняшний день на месторождении проводятся все необходимые работы для скорейшего запуска, — рассказал Балтабек КУАНДЫКОВ. — Да, возникли небольшие трудности с эксплуатацией оборудования, сами же понимаете море, большое давление, высокая температура — все это влияет на запуск проекта. Но «Кашаган», как был так и остается самым большим месторождением в республике за последние 40 лет. Видео Ербола Аманшина