На конференции поднимались такие вопросы, как роль традиционных ценностей и религии, а также актуальные проблемы межконфессионального согласия в светском обществе. Интересным был доклад. Теолог отметил, что прививать правильное отношение к религии необходимо со средних и старших классов. - Нам всем известно, что с 2009 года в школах с 9 класса преподается такой предмет как религиоведение факультативом, - рассказал Рустем СЫЗДЫКОВ. - Но мы все видим, что на сегодняшний день этого недостаточно. Казахстан - это светское государство, поэтому наша политика в религиозной сфере направлена на укрепление межконфессионального мира и толерантности. Как пояснил теолог, в настоящее время министерством образования РК обсуждается введение с 2017 года предмета религиоведения в программу школьного обучения. Именно к этому времени должны быть подготовлены специалисты религиоведы, а также методически правильные учебники, в которых будет точно рассказано, что есть традиционный ислам, а также православие. Также участники конференции говорили о том, что на сегодняшний день необходимо повышать религиозную грамотность населения, и призывали общественность к тесному взаимодействию в обеспечении межконфессионального мира и согласия. - Я считаю, что введение религиоведения в школьную программу было бы как нельзя кстати, - говорит одна из участниц конференции Тамара ИСТОМИНА. - Человек должен уже с детства иметь хорошую фундаментальную закладку, чтобы он имел представление, что хорошо, а что плохо, что в действительности традиционный ислам, а что деструктивное, разрушающее течение. Да, мы живем в светском государстве и хорошо, что сейчас государство и религия стараются найти точки соприкосновения, но не господства друг над другом. Такой тандем должен вырастить здоровых морально и физически казахстанцев, а значит, не будет в нашей стране место экстремизму и прочим моральным отклонениям.