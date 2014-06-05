Сегодня, 5 июня, в парке культуры и отдыха им.Кирова прошел конкурс "Планета цветов", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". vystavka Праздник был посвящен всемирному дню защите окружающей среды. На выставке были представлены различные картины и поделки из подручных материалов, сделанные школьниками. Работы были выполнены из пластиковых пакетов, бумаги, бисера, тканей и мягких игрушек. Даже можно было встретить лебедей и платье из пластиковых ложек. Много работ были посвящены Казахстану и предстоящей выставке "EXPO-2017". Вообще, казалось, что школьники очень интересуются экономикой и политикой. Школьник из Казталовского района Асылбек РАЙЫМБЕК посвятил свою картину... Евразийскому экономическому союзу. vystavka1 - Мы участвуем в празднике цветов уже не в первый год. Наш костюм называется "цветочная поляна", сделана она из искусственных цветов, - рассказывает преподаватель специализированной школы для одаренных детей №8 Лариса ЧЕРНЕЦОВА. - На занятиях дети выполняли картины из бумаги по технике квиллинг, которые являются у нас основным украшением. Наша работа "Образование Казахстана от прошлого к будущему " выполнена из чечевицы, это коллективная работа учеников. Всего в конкурсе было 4 номинации "Мир цветов", "Будущее Казахстана" и номинации на лучший костюм и поделки, которые отображают цветочный мир. Организаторами мероприятия выступили департамент экологии по ЗКО, управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО и эколого-биологический центр. - Примечательно, что сам человек становится причиной усугубления экологической ситуации, и одновременно страдая от их последствий, - рассказала председатель ассоциации предпринимателей "Заман" Айгуль ТУРКИНА. - Празднование этого дня помогает людям обратить свой взор на экологические проблемы. Важно, чтобы каждый внес свой посильный вклад  в общественное дело по сохранению природы. Как отметили на выставке, в нашей области есть серьезные экологические проблемы. Среди них загрязнение воздуха выхлопными газами и почвы токсичными химическими веществами. Также одной из проблем  остается сброс загрязняющих веществ в реку Урал. Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА  Фото Медета Медресова  