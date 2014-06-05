Источник: GLOBAL LOOK press с сайта dni.ru
Голливудский сердцеед Джонни Депп и его избранница – роковая блондинка Эмбер Херд определились с датой своей свадьбы.
Об этом СМИ стало известно не от влюбленных, игнорирующих вопросы о личной жизни, и не от друзей из близкого окружения звезд, которые тоже теряются в догадках. Пролил свет на предстоящее торжество отец 28-летней Эмбер Херд Дэвид.
"На данный момент они оба очень заняты на съемках. И Джонни, и Эмбер работают над своими новыми фильмами. Точную дату они еще не обнародовали, но затягивать со свадьбой они не хотят и поженятся этой осенью", – приводит слова отца актрисы издание Daily Mail.
Дэвид также с нетерпением ждет, когда он станет дедушкой. Мужчина утверждает, что все к тому и идет, но только в свое время. "Все необходимо делать в подходящий момент. Эмбер и Джонни относятся к тому типу людей, которые стараются все делать правильно и вовремя, – похвалил звездных супругов за мудрость Дэвид. – У меня обязательно будут внуки, но только после свадьбы Эмбер". Также отец Херд добавил, что Джонни уже созрел для того, чтобы хотеть большую семью и проводить много времени с детьми.
К слову, подруга Деппа Анджелина Джоли не так давно посоветовала Джонни не спешить со свадьбой. Знаменитость порекомендовала ему защитить свое состояние в 350 миллионов долларов. Как уже писали Дни.Ру, Джоли и Брэд Питт подружились с Джонни в 2010 году на съемках фильма "Турист". На правах подруги Энджи буквально умоляет 50-летнего Деппа не торопиться со свадьбой, уверяя, что тот переживает кризис среднего возраста.
Актриса Эмбер Херд, которая стала избранницей звезды "Карибского моря", познакомилась с Деппом в 2012 году на съемках фильма "Ромовый дневник". В июне того же года Депп ушел от своей возлюбленной Ванессы Паради, с которой его связывали отношения сроком в 14 лет.
Стоит отметить, что Паради и Джонни Депп не были официально женаты и неоднократно заявляли, что не спешат оформлять свои отношения. За время этого романа у актеров родились двое детей, дочь Лили-Роуз и сын Джек. Тем не менее, несмотря на их разрыв, они поддерживают отношения. Также Ванесса стала первой, кому Джонни сообщил о грядущей свадьбе. Как выяснилось, Эмбер Херд является поклонницей экс-жены своего возлюбленного.
Депп и Херд планируют устроить свадьбу на личном острове голливудского актера в Багамском архипелаге. После церемонии гостей ждет барбекю и выступление музыкантов. Кроме того, Депп хочет позвать на праздник группу The Rolling Stones. Слухи о свадьбе Джонни Деппа и Эмбер Херд появились после того, как девушка в середине января была замечена с обручальным кольцом на пальце, которое она старательно скрывала. Позже представитель пары подтвердил новость о помолвке.
dni.ru