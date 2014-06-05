Источник GLOBAL LOOK press с сайта dni.ru Британцы запретили рекламу с известной исполнительницей Рианной. Как оказалось, на постерах барбадосская красавица позирует в довольно провокационном виде, который, по мнению чопорных англичан, не следует видеть детям. Рекламный постер нового парфюма Рианны запретили размещать в местах, где его могут увидеть дети, из-за слишком вызывающего образа популярной певицы. На фотографии обнаженная Рианна в одних туфлях сидит на полу, ее голова и плечи прислонены к стене, а поднятые вверх ноги касаются большого флакона духов. Соответствующее решение приняло агентство по рекламным стандартам. Ранее туда поступила жалоба о том, что реклама парфюма оскорбительна и унизительна для женщин, образ певицы – чрезмерно сексуальный и провокационный, и что подобные фотографии не должны видеть дети, сообщает The Guardian. Интересно, что в компании-производителе Parlux Fragrance заявили, что не получали никаких жалоб. В заявлении компании также отмечается, что Рианна известна своими провокационными песнями и стилем и что авторы рекламного постера попытались передать этот образ. Сама певица пока никак не прокомментировала эту ситуацию. Между тем буквально на днях Рианна удивила общественность на премии. Артистка надела откровенное платье, которое продемонстрировало всем и каждому ее грудь и трусики. Она появилась на ковровой дорожке мероприятия в таком блестящем платье в пол, что его свет буквально ослепил всех. Когда же общественность прозрела, то тут же впала в шок. Дело в том, что наряд Рианны оказался настолько прозрачным, что все, кто не утратил зрение, мог разглядеть ее не прикрытую бюстгальтером грудь и знаменитую татуировку. Трусики Рианна надеть не забыла. Однако они оказались также достаточно откровенными, совершенно не прикрывавшими ягодиц певицы. Завершали образ исполнительницы перчатки, золотистые босоножки и меховое манто пудрового цвета. Пожалуй, платье Рианны оказалось самым скандальным на мероприятии. Сама певица явно наслаждалась произведенным эффектом. Когда ее позвали на сцену для получения награды, она, держась за руку помощника, томно и сексуально покачивая бедрами, буквально свела с ума публику своими обнаженными формами. dni.ru