Многим из нас наверняка знакома ситуация, когда при выполнении какой-нибудь тяжелой работы мы мечтали о наличии пары дополнительных рук. Спешим сообщить, что в недалеком будущем наши мечты могут стать реальностью. Группа исследователей из Массачусетского технологического института разработала вторую пару рук, роботизированных рук (вспомните Доктора Октавиуса из «Человека паука»), которые могут очень пригодиться для выполнения различных сложных физических задач. Система роботизированных рук надевается на плечи как рюкзак и помогает в решении задач, на которые одной пары человеческих рук будет недостаточно, а ваших друзей поблизости нет. В отличие от искусственных протезов, эти роботизированные руки, получившие название Supernumerary Robotic Limbs (SRLs), находятся за вашей спиной и активируются только в том случае, когда вам требуется помощь. Например, вам нужно установить подвесной потолок, но держать его руками и при этом прибивать или прикручивать вам будет неудобно. Не беда! Роботизированные руки вам помогут и придержат нужную часть потолка, чтобы две ваши остальные руки могли заниматься собственно самим прибиванием или прикручиванием. Или другой пример. Вы купили целые сумки продуктов в магазине и вам никак не достать из кармана ключи, для того чтобы открыть домашнюю дверь. Роботизированные руки подержат ваши продукты, пока вы будете искать ключи. Если честно, то иногда возникает вопрос о том, почему такую штуку не придумали еще раньше? Ведь это же действительно удобно! Кроме того, роботизированные руки весьма, если можно так выразиться, «умны». Система из гироскопов и акселерометров, которая прикрепляется к вашим запястьям, контролирует поведение роботизированных рук. Другими словами, они могут зеркально копировать то, что делают ваши собственные руки. Это очень удобно, когда вам необходимо поднять какой-нибудь тяжелый предмет и держать его над головой. Роботизированные руки вам в этом помогут. Вся система в целом весит всего лишь около 4,5 кг, поэтому при строительных работах (или там, где требуется переноска тяжелых предметов) она не представляет опасности в получении человеком травм. Для тех же, кому потребуется пара дополнительных рук в домашних условиях (подержать пиво, или пакетик с чипсами), такая система тоже окажется весьма полезной.