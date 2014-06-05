Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, вчера, 4 июня, из окна 5-го этажа многоэтажного дома в микрорайоне Астана упал ребенок. Он был сразу же госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы. - Ребенку 1 год, - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО. - Сейчас он находится в реанимационном отделении. У малыша диагностирован ушиб головного мозга, перелом нижней трети бедра, перелом челюсти. Ребенок в сознании, но его состояние оценивается как тяжелое. Другие подробности выясняются.