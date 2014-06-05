Компания Sony объявила о том, что в ближайшее время свернёт производство и продажи игровой консоли PSP на территории Японии. Как правило, это значит, что приставка отжила своё и перестанет продаваться во всех остальных регионах. Как бы это ни было грустно, PSP прожила долгую для консоли жизнь – целых 10 лет. Давайте вспомним, как всё начиналось. Знаете ли вы, что PSP – не первая попытка Sony выйти на рынок портативных игр. До этого была приставка PocketStation, которая походила на игрушку Тамагочи и работала в связке с самой первой Sony PlayStation. Её продажи особо не задались, и японские инженеры оставили идею до лучших времён. На конференции Е3 в 2003 году Sony объявила, что ведётся разработка PlayStation Portable, но саму консоль публике так и не показала. Ведущий инженер консольного подразделения японской компании Кен Кутараги, считающийся отцом бренда PlayStation, тогда назвал новую карманную консоль «Walkman XXI века», так как приставка умела воспроизводить видео, проигрывать музыку и выходить в интернет. Первые PSP были проданы японским покупателям 12 декабря 2004 года. За первый день продаж приставка разошлась на своей родине тиражом в 200 000 коробок. Кроме стандартных комплектаций, в продажу также поступили разноцветные варианты консоли, а также специальные коллекционные комплекты, которые сметали с полок, даже несмотря на их высокий ценник. Игры для PSP изначально бросились разрабатывать более чем 90 студий по всему миру. Самыми известными проектами для этой приставки можно считать: Grand Theft Auto: Liberty City Stories, Grand Theft Auto: Vice City Stories, LocoRoco, Patapon, God of War: Chains of Olympus, Wipeout Pure, Metal Gear Solid: Peace Walker, Monster Hunter Freedom и многие, многие другие. За свой десятилетний цикл приставка разошлась тиражом в более чем 80 миллионов коробок, что является очень впечатляющим результатом. Что ж, будем надеяться, что Sony сумеет повторить свой успех и в случае с PlayStation Vita, продажи которой пока оставляют желать лучшего. Ведь залог успеха любой игровой платформы – в её играх. А именно качественных игр сейчас PS Vita не хватает особенно.