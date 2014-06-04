Вчера, 3 июня, на берегу реки Урал недалеко от поселка Щапово Зеленовского района был найден труп мужчины с 28 (!) ножевыми ранениями.

- Мне позвонили в 8 утра и сказали, что нашли моего брата мертвым в поселке Щапово, - рассказал старший брат погибшего Юрия ХЛОПКОВА Константин. - 2 июня он вышел в ночную смену в такси "Вавилон". Мы вместе там работаем. Следователь ничего толком не рассказал, сказал только, что нашли его возле машины, а из личных вещей мне отдали только удостоверение личности, чтобы я мог оформить все к похоронам.

По словам брата, погибший Юрий ХЛОПКОВ находился в разводе с женой. Она вместе с двумя детьми проживает в Оренбурге. Мужчина копил деньги, чтобы поехать в Оренбург на выписку внучки из роддома. Его старшая дочь 1 июня родила двойню.

- Я вместе с Юрием и его братом работаю уже девять лет. Они работают на одной машине Daewoo Nexia, которую в прошлом году взяли на двоих, как напарники. 3 июня с ним дежурила я, - рассказала диспетчер такси "Вавилон" Лилия МИТРЯСОВА. - Он заступил на смену в 16 часов. Последний заказ я ему дала в начале третьего ночи. Освободился он в районе ЗКГУ. Потом ближе к пяти часам утра он сказал по рации, что взял "левака" и поехал в поселок Круглоозерное. После этого я его не слышала. Где-то через час позвонил его брат, он не мог дозвониться до Юрия, спросил как отработал №29 (это позывной погибшего), я ответила, что все хорошо и ушла домой. О трагедии услышала только к 10 часам, когда позвонил следователь.

По словам Лилии МИТРЯСОВОЙ, по работе к Юрию никогда не было нареканий.Коллектив такси оказал материальную помощь на подготовку похорон.

