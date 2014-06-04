На уральских дорогах начались подготовительные работы к расширению некоторых перекрестков. Так уже работы начались на пересечении улиц Шолохова - С.Датова. - Теперь на этом перекрестке будет дополнительная полоса - поворот вправо, без светофора, таким образом, дороги разгрузятся от большого наплыва автомобилей, - рассказали строители. По их словам, на строительство этого участка установлен срок 2 месяца. На сегодняшний день по обочинам перекрестка зачищена вся необходимая площадь. - Ранее в Уральске таких разветвлений не было, дополнительная полоса с правой стороны значительно разгрузит перекресток, - сказал старший инспектор УАП ДВД ЗКО Нуртай ЛЕЗОВ. - Если раньше водителю, чтобы повернуть направо нужно было заезжать на перекресток и ждать какое-то время, то сейчас все будет гораздо проще и удобней. Автомобиль, поворачивающий вправо не будет заезжать на перекресток, а сразу будет уходить по дополнительной полосе. Это действительно улучшит не только движение автотранспорта, но и предотвратит лобовые столкновения, которые зачастую бывали на больших перекрестках.