Сегодня, 4 июня, в департаменте ЧС рассказали о пожароопасной ситуации в регионе.- Согласно данным филиала РГП «КазГидроМет» со 2 июня на территории в Западно-Казахстанской области и городе Уральск установился 5 класс пожарной опасности - чрезвычайно высокая пожарная опасность, - сказал. - При 5 классе пожарной опасности, возгорания возникают от любого источника огня и высоких температур. Горение происходит весьма интенсивно и огонь быстро распространяется. Как отметил руководитель департамента, уже с начала текущего года на территории области произошло 217 пожаров, материальные убытки от которых составили более 98 млн тенге. От опасных факторов пожаров погибли 4 человека, и получили травмы различной степени тяжести 25 человек. В настоящее время, в связи с устойчивым повышением температуры воздуха и отсутствием атмосферных осадков, наблюдается увеличение числа степных возгораний сухой травы. Так, если в 2013 году с начала пожароопасного периода было зарегистрировано 41 загорание, то в этом году эта цифра достигла 42. - Повсеместно, в тушении степных возгораний, наряду с государственной противопожарной службой принимают участие добровольные противопожарные формирования из числа местных жителей, работники учреждений лесного хозяйства, филиала АО «Өрт сөндіруші», - отметил. Также в ДЧС подняли вопрос о безопасности на воде. Согласно приведенной спасателями статистики, за последние три года ежегодно на водоемах страны терпят бедствие более полутора тысяч человек, из них около 500 гибнут, что составляет 70-80% от общего числа погибших в чрезвычайных ситуациях природного характера. При этом 99,9 % утонувших, гибнут на запрещенных и не оборудованных для купания участках водоемов, где отсутствуют подразделения водно-спасательных служб. На водоемах, где есть подразделения водно-спасательных служб и в зоне их ответственности, оказывается своевременная помощь, терпящим бедствие на воде, поэтому и жертв там нет. - С начала года в области утонуло 8 человек, из них трое дети, - говорит. - За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 7 случаев утопления, тогда погиб один ребенок. По словам, спасатели весь купальный сезон до 15 сентября, будут работать на четырех постах ежедневно с 10 часов до 22 часов. - Хочется отметить, что в большинстве случаев причиной несчастья становиться несоблюдения правил безопасности на воде, а также купание в нетрезвом состоянии или в неустановленных местах. К слову, если раньше посты спасателей были оборудованы только в трех местах: в парке имени Кирова, на озере Шалкар в поселке «Сарыомир» и в поселке Чапаево Акжайыкского района, то в конце этой недели свою работу начнет спасательный пост в поселке Коминтерн на реке Урал.