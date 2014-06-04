Иллюстративное фото с сайта 1tv.ru Иллюстративное фото с сайта 1tv.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на областной наркодиспансер. Ежегодно школьники старших классов Атырау проходят тесты на предмет употребления наркотических веществ. По словам врача-нарколога областного наркодиспансера Светланы СТРАМОУСОВОЙ, в этом году проведенные тест-анализы показали наличие наркотических средств в крови 20 школьников, то есть можно предположить, что они периодически употребляют анашу и марихуану. - В целом это меньше, чем в прошлом году, но это не должно нас успокаивать. В общей сложности тесты прошли более 4 тысяч старшеклассников школ и колледжей, - пояснила Светлана СТРАМОУСОВА. Но это только часть айсберга, поясняют наркологи. Тестирование проводится на добровольной основе и только в городе. В районах такая работа не ведется. По статистике, порядка 20% несовершеннолетних отказываются от прохождения теста на наркотики. Кроме этого, многие родители, узнавшие о положительных результатах своих детей, отказываются от постановки их на учет, чем затрудняют в дальнейшем следить наркологам за судьбой ребенка.