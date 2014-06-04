Сегодня, 4 июня, в Уральском городском суде под председательством судьи Гульнары ГИМАДУТДИНОВОЙ был санкционирован арест подозреваемых в убийстве гражданина Узбекистана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

- В убийстве обвиняются Иван ЗОТОВ 1987 года рождения, ранее был трижды судим, освобожден в 2012 году, и Сергей РЯХОВ 1981 года рождения, также ранее три раза судимого, был освобожден условно-досрочно три месяца назад и судимость до сегодняшнего дня не погашена, - сказала Гульнара ГИМАДУТДИНОВА. - Следователь ДВД ЗКО ДАВЛЕТОВ ходатайствует об аресте подсудимых сроком на два месяца.

По словам следователя ДАВЛЕТОВА, обвиняемые могут скрыться и воспрепятствовать суду и следствию, так как ранее, после совершения преступления они пытались скрыться в городе Атырау. - Я свою вину не признаю, полагаюсь на усмотрение суда, - ответил обвиняемый Иван ЗОТОВ на вопрос суда "согласен ли он со следователем?".

- Мой подсудимый признает свою вину частично, в тот день между ним и погибшим ШАЙНАЗАРОВЫМ действительно была драка, после чего он ушел домой, - рассказал адвокат Ивана ЗОТОВА ЛУКЕЕВ.

К слову, у обвиняемого ЗОТОВА на иждивении находятся гражданская жена и семимесячный ребенок.

Между тем, суд постановил ходатайство следователя ДВД удовлетворить и санкционировать арест обвиняемых сроком на два месяца до 1 августа 2014 года. ЗОТОВУ и РЯХОВУ предъявлено обвинение по части 2 статьи 96 УК РК - "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Напомним, труп мужчины обнаружили рано утром 31 мая, любители утренней пробежки во дворе школы №44 в микрорайоне Женис.

- Мужчину жестоко избили и прыгали на нём, о чём свидетельствовали кровавые следы обуви на его теле и одежде, - сообщили в пресс-службе ДВД. Позже выяснилось, что убитым является 39-летний гражданин Узбекистана, житель Сурхандарьинской области. Накануне убийства мужчина ходил в налоговую инспекцию оформлять ИИН для работы в качестве трудового мигранта. Позже погибший зашел в кафе, где к нему подсели двое мужчин. Из кафе они ушли втроем. Подозреваемых задержали в Атырау, куда они отправились через несколько часов после убийства.

