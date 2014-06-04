Итоги акции подвели на совещании, участие в котором приняли руководители всех профильных ведомств. Акция "Бекире-2014" стартовала 1 апреля нынешнего года и длилась два месяца. По ее итогам возбуждено 140 уголовных дел. Изъято более 27 тонн рыбы, из которых более одной тонны – осетровые, почти 18 килограмм черной икры, 1200 орудий лова и 176 плавательных средств. Как сообщил, в результате действия пограничников было задержано 24 гражданина российской федерации. - Они, являются нарушителями государственной границы, но задача их, нарушая границу, они преследуют цель – именно вылов рыб осетровых пород. и все это происходит на территории республики Казахстан, - отметил Кадыржан МУКАНОВ. Кроме мер направленных на пресечение браконьерского лова рыбы, также стоит острая необходимость проведения научной работы. - Это исследования путей миграции осетровых, обследование мест нерестилищ, отмечают специалисты.