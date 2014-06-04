Акция стартует 20 июня, и как говорят представители института, каждый абитуриент сможет найти для себя выгодное предложение. Eurasia Вот какие скидки предлагает "Евразия" своим абитуриентам : «Земляки»: - 50% на один год обучения- 5 абитуриентов на различные специальности очной формы обучения из одного района, города, области, школы; - 70% на один год обучения- 5 абитуриентов очной формы обучения - 3 абитуриента заочной формы обучения. «Семья »: - 10% на весь период обучения по очной форме каждому студенту из одной семьи из дальних районов (Казталовский, Жанибекский, Бокейординский, Каратобинский); В случае если в семье один студент обучается по очной форме и один по заочной форме предоставляется соответственно скидка 5 % и 3 % от стоимости на весь период обучения. «Одноклассники»: - в случае поступления на одну специальность 5 выпускников из одного класса и школы, предоставляется скидка 10% каждому абитуриенту на первый год обучения, и она сохраняется на последующие годы при отличном завершении сессий и активном участии в общественной жизни института; «Друзья»: - в случае поступления 7 выпускников - друзей на экономические специальности каждому абитуриенту предоставляется скидка 5 % на первый год обучения и данная скидка возрастает до 10%, если все участники акции «Друзья» завершают сессии на «отлично» и «хорошо» и активно участвуют в общественной жизни института. Также студенту предоставляется скидка при оплате за обучение на 2014-2015 учебный год, если по его рекомендации в Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия» поступили: - 100% - 10 абитуриентов на одну специальность очной формы обучения; - 50% - 5 абитуриентов на одну специальность очной формы обучения; - 70 % - 10 абитуриентов на разные специальности очной формы обучения; - 35% - 5 абитуриентов на разные специальности очной формы обучения; - 50% - 5 абитуриентов на одну специальность очной формы обучения; - 100% - 6 и более абитуриентов на одну специальность очного обучения, при условии, что студент является отличником учебы; - Бесплатное обучения на два года + выезды научно-практические конференции за счет средств института - 20 абитуриентов на одну специальность очной формы обучения; - Бесплатное обучение на два года- 10 абитуриентов на специальности экономики и ГМУ очной формы обучения. Контактный телефон: 8 7112 510575 Сайт: www.eurasia.edu.kz