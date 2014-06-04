Вчера, 3 июня, руководство области провело совещание с главами крестьянских хозяйств Зеленовского района. Совещание прошло в поселке Переметное.
По словам замакима ЗКО Армана УТЕГУЛОВА, на сегодняшний день в Зеленовском районе насчитывается 524 агроформирований, из которых добрая половина (49,4%) не работают.
- По растениеводству Зеленовский район является основным зерносеющим районом области, - рассказал аким района Карим ЖАКУПОВ. - Общая площадь района составляет 743,4 тысяч гектар, из них в пользование агроформированиям предоставлено 496,2 тысяч га, а на государственном запасе находятся 98,4 тысяч га земель района.
- Одной из причин невыполнения планов посева, Карим Каримоллаевич назвал позднее наступление весны. Я считаю, что это оговорка, позднее наступление, ранее наступление, своевременная навигация и использование вегетатива играют значимую роль. Опыт, знание? все должно быть в купе. Конечно, по каждому случаю нужно разбираться, наверняка есть объективные причины. Но ссылаться на раннюю или позднюю весну, в вашем случае неуместно. Например, в этом году только в вашем Зеленовском районе из-за этого потеря 10 тысяч гектар. Это большая площадь в масштабе не только района, но и области в целом, учитывая еще то, что ваш район является основной житницей области, - сказал Нурлан НОГАЕВ, обращаясь к акиму района.
После докладов в зале начались нешуточные прения между главами КХ и акимами сельских округов. Чаще всего крестьяне жаловались на то, что многие фермеры не используют свои земли по назначению, и они сейчас заброшены. Причем, не используются по назначению не 1-2 года, а по 7-8 лет. При этом есть очень много крестьян, которые хотел бы расшириться, но из-за отсутствия свободных земель возникают проблемы.
В земельном отделе Зеленовского района это объясняют долгими судебными тяжбами по изъятию не используемых земель. Здесь также уверяют, что по каждому случаю специалисты работают индивидуально.
- Земля есть, есть потенциальные пользователи, это системный вопрос и мы проводим инвентаризацию землю. Но нужно ускорять изымать неиспользуемые земли в законном порядке. Я также слышу, что часто владельцами этих (неиспользуемых) земель являются в бывшие сотрудники, бывшие руководители, которые когда-то взяли эти земли, а теперь сидят, и сами не используют и другим не дают. Но мы эти земли в любом случае вернем государству, прецеденты уже есть и в этом направлении работа будет продолжена - сказал аким области.
Глава одного из КХ Анатолий ДОЦЕНКО высказал беспокойство о том, что бесхозный скот топчет посевы Кушумского округа.
- Нужно принять на местном уровне закон о бродяжном скоте и вводить штрафные санкции, - сказал он.
На совещании также обсуждался вопрос субсидий. В этом году акимат составил таблицы по каждому району области и рассчитали сколько субсидий им необходимо для развития хозяйства.
В нынешнем году на субсидирование инвестиционных проектов, области выделено 221,2 млн тенге. В районах уже собраны заявки на 2015-2017 года и направлены в министерство сельского хозяйства РК.
Наболевшшей оказалась и тема кадров на селе.
- Рабочих у меня практически нет, они все в акимате сторожами сидят. Надо вообще распустить оттуда всех, а то отъелись! - заявил глава крестьянского хозяйства Виктор ГОРБАЧЁВ. - У меня пастух получает 150 тысяч тенге, но и на такую зарплату людей сложно найти, просто невозможно. Люди не хотят работать.
Фермера поддержали практически все главы КХ и бахчеводы района. Люди вопрошали, можно ли им привлекать мигрантов.
На что аким области ответил, что проблема в области есть. При это у нас немало и тех кто ищет работу.
- Нужно искать внутренние резервы. В области по статистике около 17 тысяч человек сидят без работы. Наша задача в первую очередь трудоустроить их, - ответил он.
Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА
Автор: Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА