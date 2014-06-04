Об этом сообщает корреспондент поратала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда. - В Жылыойском районном суде Атырауской области продолжается процесс по делу женщины, обвиняемой в мошенничестве. Ей инкриминируется участие в 27 эпизодах. Женщине предъявлено обвинение по статье 177 УК РК - «Мошенничество», - рассказал сегодня пресс-секретарь Атырауского областного суда Боранбай ГАЛИЕВ. Как отметили в областном суде, мошенница пользовалась доверием людей и раздавала им различного рода обещания. В частности, устроить на работу с высоким окладом, помочь поступить в ВУЗ или помочь с получением торговой точки. Логично, что она делала это не бесплатно. Нелогично другое - население, особенно в сельской местности, до сих пор попадаются на подобные уловки мошенников. В областном суде подтвердили, что женщина «надула» таким образов 27 человек, на общую сумму около 4 млн тенге.