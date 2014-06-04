- Наш клуб работает уже шестой год, - рассказала руководитель клуба «Айседора» Анастасия ГАНЕНКО. - К нам приходят дети самого разного возраста от 4 до 16 лет. Наши дети учатся танцевать самые различные танцы: танго, вальс, степ, румба, ча-ча-ча и многое другое. Мы часто выезжаем на различные соревнования и конкурсы, это дает детям возможность реализовать себя, а также самоутвердиться. Ежегодно мы проводим отчетный концерт для родителей, на котором дети показывают свои номера. Здесь они могут позволить себе то, чего нельзя на турнирах. Так, допустим на отчетном концерте малыши могут выступать с различными прическами и в любых костюмах, что, конечно, на конкурсе не допускается. Хотелось бы еще выразить благодарность нашему спонсору «БатысМунайГаз Жабдыктары», которые вот уже второй год подряд помогают нам в проведении различных конкурсов. В этом году они помогли нам сшить костюмы для отчетного концерта, за что им большое спасибо. На танцевальной площадке выступили около 30 детей разного возраста. Практически у каждого участника была возможность показать свое мастерство, как в парном, так и в сольном выступлении. На сцене ребята показали себя не только как профессиональные танцоры, но и как хорошие артисты. - Сегодня я пришла поддержать свою дочь Софью, - говорит Ольга ЧУКАЛИНА. - Она с пяти лет ходит в клуб «Айседора». Ей очень нравиться двигаться, танцевать, узнавать что-то новое, участвовать в конкурсах. За эти годы мы все, и дети, и родители стали одной большой семьей, и все это благодаря нашему руководителю Анастасии. Сегодня моя дочь танцевала очень задорный танец «Кошка и Бетмэн» в паре с Асетом КАЙНУЛЛИНЫМ. Ребята давно работают вместе и прекрасно чувствуют друг друга, поэтому, думаю, что этот танец понравился многим. Отчетный концерт прошел очень легко и весело. Было видно, что зрители искренне радуются за маленьких танцоров. Громкие аплодисменты сопровождали практически каждый танцевальный номер, а значит, маленький праздник действительно удался.