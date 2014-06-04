Напомним, 31 мая в честь 10-летия радио ТОО «Радио-Аксай» организовал Open air. Вечеринка должна была состояться в устье реки Утва, между автомобильным и железнодорожным мостами. Вход был бесплатным. По словам организаторов, они устроили праздник для жителей города. - Начало было запланировано на восемь часов вечера, - рассказал. - Но мы были уже на месте к шести часам, устанавливали столы и палатки. Пригласили ди-джеев из Самары, также приехали мои друзья из Оренбурга, в общем мы готовились отдыхать, музыка тихо играла, музыканты репетировали. По словам Дмитрия, между танцполом и местом, выбранном для парковки машин, был арык. - Примерно в 18:30 на большой скорости через арык «перелетает» автомашина Nissan Primera и заезжает в центр танцпола, - рассказывает Дмитрий. - Благо людей толком не было. Я подошел к ним и попросил отогнать машину. В салоне сидели пятеро ребят, все были изрядно пьяны. Они вышли, я снова попросил убрать автомобиль, один из них сказал: «Ты что будешь указывать, что нам делать?" и ударил меня в лицо. Подбежали мои друзья и началась потасовка. По его словам, сотрудники полиции пытались разнять их, но это удалось не сразу. - У нас стояли несколько патрульных машин для охраны отдыхающих, - продолжает Дмитрий.- Никто не думал, что такая ситуация произойдет. Есть видео, где четко видно, как один из этих ребят бьет полицейского по лицу. Через некоторое время, подъехала вторая машина BMW с друзьями зачинщиков драки. Сама драка, по рассказу организатора, длилась около 15 минут, после чего хулиганов скрутили и увезли полицейские. Между тем, в пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что в тот вечер организаторами были вызваны сотрудники полиции, по приезду которых все зачинщики драки были задержаны и доставлены в Бурлинский РОВД. В ходе задержания виновные лица оказали неповиновение, однако никто из сотрудников полиции не пострадал. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "257" - "Хулиганство".