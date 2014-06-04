dacha2Гражданские супруги  62-летний Виктор ПОПЯНКО и 58-летняя Любовь ДУБИНИНА уже 19 лет живут на даче без света, воды, газа, и документов. Полгода назад женщину ударил паралич, но оформить инвалидность они не могут до сих пор. Виктор ПОПЯНКО и Любовь ДУБИНИНА уральцы. Познакомились они в далеком 1994 году, когда Виктор вернулся с мест лишения свободы, где отбывал срок за кражу. - Я сидел 3,6 года, а вернулся домой дети уже продали квартиру в районе Ремзавода, - вспоминает Виктор ПОПЯНКО. - Я был вынужден жить на даче. В то же время он познакомился с Любовью ДУБИНИНОЙ, с которой вот уже 19 живут в дачном домике, который впрочем, и домом, назвать сложно. Здесь всего одна комната, в которой еле-еле умещаются две кровати и стол. Во дворе небольшая печка, на которой они греют чайник и еду. На жизнь супруги зарабатывают выращивая зелень и овощи на своем огороде. Женщина ездила в город, где продавала овощи и ягоды со своего участка. Виктор ПОПЯНКО перебивался случайным заработком, помогая другим дачникам на огороде или строить дачные домики. Так и жила пара, пока 25 января 2014 года у женщины не случился органический паралич. Её отвезли в больницу, где она находилась 20 дней, пока вновь не начала говорить и двигаться. Все это время муж ухаживал за ней. Двигаться женщина начала только недавно. По словам Виктора, за все это время, дети не пытались с ними связаться. Они даже не знают, где сейчас находятся их дети. - С документами у нас тоже проблемы, - говорит Виктор ПОПЯНКО. - В 1996 году сгорел дом председателя, у которого мы хранили свои документы. Восстанавливать их начали только недавно, потому что и денег-то лишних на это нет. В это году я восстановил свой паспорт, а вот Люба без документов. В ЦОНе потребовали стаж работы для восстановления документов, а какой стаж работы, когда все это время она торговала зеленью на рынке? Как дальше жить семья не знает. Выйти на работу Виктор не может - нужно постоянно быть рядом с женой. dacha - Женщине необходимо восстановить документы, чтобы оформить инвалидность, - рассказала руководитель отдела занятости и соцпрограмм г.Уральск Айгуль ТУКЕШЕВА.  - Для этого им нужно прийти к нам к отдел на улице Привокзальная, 85, можно подойти супругу. Даже если у них нет прописки, мы сможем их прописать в центре адаптации для лиц без определенного места жительства. Главное восстановить для начала документы, дальше она сможет получать пенсию по инвалидности, а мужчина может встать на биржу труда. Автор Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА фото автора  