Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс - службу областного суда. Хищение произошло в государственном колледже Зеленовского района ЗКО. - Как было установлено в ходе судебного разбирательства, за период с ноября 2012 года по ноябрь 2013 года, подсудимая перечисляла на свой карточный счет, а также на счета сотрудников колледжа искусственно завышенную заработную плату и отпускные, без подтверждающих документов. После начисления денег, она говорила, что деньги перечислены ошибочно и требовала сотрудников вернуть их обратно. Однако в кассу полученные средства она не вносила, а использовала для собственных нужд, - сообщили в пресс-службе областного суда. - Материальный ущерб, нанесенный интересам государства в результате преступных действии главного бухгалтера колледжа, составил более 1 миллиона тенге. Гражданский иск ГККП "Зеленовский колледж" не заявил, так как ущерб был полностью возмещен. К слову, сама подсудимая вину полностью признала. - Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления по статье 176 УК РК - «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества в крупном размере, лицом, приравненным к лицам уполномоченным на выполнение государственных функций»,- рассказали в суде. Приговором Зеленовского районного суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с лишением права занимать материально-ответственные и руководящие должности сроком до трех лет.