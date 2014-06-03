1 июня, в международный День защиты детей коллектив супермаркета "Суровский" побывал в гостях у воспитанников Детской деревни семейного типа. Работники супермаркета поздравили детей в праздником, пожелали им светлого будущего, ну и конечно, подарили им подарки. Но больше всего дети были рады вкусному мороженому. Коллектив в свою очередь тоже не ушел без подарков. В знак благодарности, ребята показали им концертный номер с песней "Детство" в исполнении Игоря МЕДВЕДЕВА. Праздник, подготовленный своими руками понравился всем.