Источник: kapital.kz Источник: kapital.kz Граждане, обвиненные в растрате вверенного государственного имущества, смогут избежать лишения свободы в случае полного возмещения ущерба. Такое новшество содержит проект нового Уголовного кодекса, который в настоящее время находится в Сенате Парламента, сообщает корреспондент Tengrinews.kz "Пусть с офшора все вернет в Казахстан, на место поставит, и тогда не будем наказывать в виде лишения свободы", - сказал первый заместитель генерального прокурора Казахстана Иоган Меркель, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли, что начиная с 2015 года граждане, обвиняемые в растрате вверенного государственного имущества, могут избежать лишения свободы, если возместят ущерб. "Если они будут совершать подобные преступления (экономические - Прим.автора), то им лишение свободы при полном возмещении ущерба не будет назначаться", - внес ясность Меркель в интервью журналистам после заседания комитета Сената, где обсуждалась подготовка нового Уголовного кодекса ко второму чтению. При этом он отметил, что уголовную ответственность этим гражданам все же придется нести в любом случае. Что же касается тех людей, которые уже отбывают свой срок в колониях за экономические преступления, то к ним новая норма применяться не будет. Как отмечалось ранее, в проект УК вводится запрет на назначение лишения свободы за совершение экономических преступлений, если виновным лицом будет полностью возмещен причиненный его деянием ущерб.    