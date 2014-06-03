Сегодня, 3 июня на телеканале «Казахстан-Орал» состоялся брифинг с участием руководителя управления по делам религий по ЗКО Талгата НЫГМЕТА. - Хотелось бы отметить что с образованием управления по делам религий, значительно улучшилась кадровая ситуация, - рассказал Талгат НЫГМЕТ. - Само время нам сейчас показывает какую важную роль играют теологи в деле религиозного просвещения общества, оказания помощи пострадавшим от деятельности деструктивных религиозных течений. В настоящее время на территории области работают 8 официальных специалистов-теологов.

Со слов Талгата НЫГМЕТОВА конфликтов между людьми на религиозной почве в области не возникало.

- В прошлом году в целях повышения знаний местных имамов управления по делам религий совместно с областным филиалом ДУМК провели два семидневных обучающих семинара, - рассказал руководитель управления. - В марте этого года был проведен еще один пятидневный семинар. Такие недельные курсы планируется проводить ежеквартально. Кроме того, было достигнуто соглашение с коллегами из Атырауской области о том, чтобы направлять к ним на обучающие курсы из нашей области по 2 имама. Таким образом, планируется постепенно обеспечить каждый аул имамами, компетентными, умеющими грамотно противостоять вызовам нетрадиционных религиозных течений.

На сегодняшний день на территории области перерегистрацию прошли 71 религиозное объединение.