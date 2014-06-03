Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.

По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, труп мужчины обнаружили рано утром 31 мая, любители утренней пробежки во дворе школы №44 в микрорайоне Женис. - Мужчину жестоко избили и прыгали на нём, о чём свидетельствовали кровавые следы обуви на его теле и одежде, - сообщили в пресс-службе. - Личность потерпевшего была не известна, документов при нём не было, что обычно осложняет работу. Однако, уже через час республиканская система «Папиллон» выдала, что убитым является 39-летний гражданин Узбекистана, житель Сурхандарьинской области, который в 2005 году содержался в приёмнике-распределителе ДВД Астаны. Электронные учёты миграционной полиции сразу выдали информацию откуда, когда и с кем он приехал. Опрос этих лиц показал, что накануне днём он ходил в налоговую инспекцию оформлять ИИН для работы в качестве трудового мигранта.

Дальнейшее изучение записей камер видеонаблюдения ЦОУ ДВД и частных организаций позволило проследить путь потерпевшего от налоговой инспекции до одного из кафе, где как показала хозяйка заведения, к нему подсели двое неизвестных мужчин, которые проявляли интерес к имеющимся у него деньгам. Из кафе они ушли вместе. Дальнейшее отслеживание по камерам видеонаблюдения показало, что два этих клиента вместе с жертвой прошли из кафе по дворам микрорайонов в сторону СОШ №44, где впоследствии был обнаружен труп.

По особым приметам, описанным свидетелями, по электронной базе подучётных лиц были установлены двое ранее неоднократно судимых уголовника: один из них 27-летний рецидивист, ранее 5 раз судимый за кражи, второй был трижды судим убийство, хулиганство, грабежи и разбои. Оба отбывали наказание в одной из колоний города Актау и освободились только в феврале нынешнего года.

Как позже выяснилось, оба подозреваемых после через 6 часов после совершения преступления выехали Атырау.

- В течение 2 часов полицейские установили съёмную квартиру, на которой скрывались убийцы, намеревавшиеся той же ночью выехать в столицу, - отметили в ДВД. - Оба подозреваемых этапированы в Уральск, и водворены в ИВС. В этой истории не только привыкших ко всему полицейских, но и обычных людей вновь поражает человеческое бездушие. За 7 тысяч тенге мужчину жестоко избивали и убивали в течение 30-40 минут во дворе густозаселённого микрорайона, но никто из жильцов не откликнулся на его крики о помощи.