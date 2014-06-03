Источник: dni.ru Популярная актриса, звезда юмористического сериала "Универ" Мария Кожевникова стремительно худеет после беременности. Артистка поведала, что сбросила уже 23 килограмма. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мария Кожевникова опубликовала фотографию, на которой позирует в красивом красном платье в пол, и поведала, что похудела на более чем 20 килограммов. "При сбалансированном питании и физических упражнениях я похудела на 23 кг за четыре месяца", – поделилась новостью с многочисленными подписчиками своего аккаунта Кожевникова. Так же популярная актриса сообщила, что обязательно поделится "маленькими секретиками" радикального похудения чуть позже. Сейчас же Мария активно снимается. В настоящее время она принимает участие в новом проекте, о котором предпочитает не распространяться. Однако уже известно, что там Мария Кожевникова танцует фламенко, облаченная в красное платье и черный парик. Вместе с ней в проекте задействован популярный актер, супруг Ксении Собчак Максим Виторган. Напомним, что Мария Кожевникова поправилась на 25 килограммов во время беременности. "И это считается больше нормы. Не могу сказать, что я много ела. До седьмого месяца у меня животика не было заметно. Ближе к восьмому месяцу я начала набирать вес, но это происходило из-за гормональной перестройки организма. Я не употребляла больше еды, ела столько же, но при этом поправлялась", – отметила Кожевникова в недавнем интервью. Свою беременность, а затем и рождение сына Кожевникова до последнего держала в секрете. Мальчик появился на свет 19 января, в праздник Крещения Господня. Малыш родился крупным – 4100 граммов. "Мой малыш сам себе выбрал имя – Иван. Потому что он родился в такой великий христианский праздник – Крещение Господне, что назвать его другим именем было невозможно. Я родила как раз тогда, когда шло Великое водоосвящение. И хотя мы изначально не рассматривали это имя, стало понятно, что у нас родился Ванечка", – сообщила актриса. dni.ru