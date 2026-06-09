В Китае 11-летний мальчик, заблудившийся в горах, сумел выжить в лесу почти две недели, питаясь диким инжиром, передает Мой Город со ссылкой на Need to Know .

Ребёнок из отдалённой деревни Аньхуа ушёл в горы и не вернулся домой. Уже на следующий день его начали искать. В операции ежедневно участвовали около ста человек, среди них полицейские, лесничие, чиновники и местные жители. Несмотря на сильные дожди и труднопроходимую местность, спасатели использовали дроны и служебных собак.

Утром 30 мая бельгийская овчарка, работавшая с полицейским Го Чжихэном, вывела поисковую группу к укрытой горной долине. Ранее один из сборщиков лекарственных трав обнаружил на развилке реки штаны мальчика, что помогло скорректировать направление поисков.

«Собака разволновалась, залаяла, и примерно в 10 метрах в зарослях мы увидели мальчика, лежащего на земле», — рассказал офицер.

На момент обнаружения ребёнок находился в сознании, но сильно истощён, его вес составлял чуть более 20 килограммов. При этом у него были лишь незначительные ссадины и синяки. На месте нашли следы того, что он питался инжиром, а воду получал благодаря дождям.

Начальник полиции Мо Вэньцзе отметил, что густая растительность, сложные тропы и погодные условия серьёзно осложнили поиски. Работы велись ежедневно с утра до вечера.