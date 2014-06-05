Сегодня, 5 июня, прошел брифинг с представителями образования, здравоохранения, департамента ЧС по ЗКО и департамента по защите прав потребителей. Руководители ведомств рассказали о летнем отдыхе детей. - На данный момент уже начали свою работу летние лагеря, как школьные, так и частные, - рассказала. - В первой смене будут отдыхать дети из малообеспеченных и многодетных семей. Всего заявки на отдых подали 75 тысяч школьников ЗКО. По словам, на летний отдых выделено 216 млн тенге, из них 125 млн из областного бюджета, а остальные - это помощь спонсоров и родителей. - Для поездки в лагерь необходимо иметь при себе прививочную карту, в обязательном порядке там должны быть прививки против кори и паратита, - сообщила.- Отдых детям будет предоставлен не только по области, но и за пределами ЗКО. Так, например, детей воспитывающихся в контактных семьях (где болеют туберкулезом), они будут направлены в санаторий "Боровое". Также главный педиатр отметила, что лето - это тот период, когда родителям надо провести полный медицинский осмотр своих детей. На летний сезон, специалисты из города будут выезжать в районы для оказания квалифицированной помощи. Как стало известно, в ЗКО лидирующие позиции занимает заболевание глаз. Также на брифинге были затронуты вопросы, касающиеся работы департамента ЧС, в особенности, наличие спасателей в отведенных для купания местах. Таковых в области насчитывается 14. - Официальный пляж у нас в городе один - это в парке культуры и отдыха им.Кирова. Именно там у нас всегда дежурит группа спасателей. Но сейчас мы планируем провести патрули в остальных импровизированных пляжах, - заявил