Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на ДБЭКП (финансовая полиция) по Атырауской области. Нарушения при государственных закупках обнаружил информационно-аналитический отдел финансовой полиции по Атырауской области. С начала года департаментом в государственные учреждения внесены 14 представлений о завышенных закупочных ценах, на общую сумму 40 млн тенге. К примеру, были установлены факты завышения цен на продукты питания КГКП «Курмангазинская районная туберкулезная больница им. Магзома Гилаева», ГУ «Курмангазинский аграрно-технический колледж», ГУ «Областная специальная туберкулезная санаторная школа-интернат  №4 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза". Несмотря на то, что в других учреждениях здравоохранения и образования закупочные цены на порядок ниже. Финансовой полицией были внесены представления о снижении закупочных цен на продукты питания и привлечении виновных лиц. В результате лоты были отменены, виновные наказаны, по вновь сформированным лотам на 20-30% увеличился объем закупаемых продуктов питания для детей и больных. Экономия бюджетных средств составила более 27 млн тенге, - рассказали в финансовой полиции. По данным ДБЭКП, месяц назад в областное управление образования внесены представления о нарушениях при формировании закупок кабинетов химии для школ региона. Как разъяснили в финансовой полиции, МОН РК выделило 102,5 млн тенге на приобретение 25 кабинетов химии для образовательных учреждений с учетом НДС. В то же время школы на портале госзакупок опубликовали объявление по 4,1 млн тенге без учета НДС, тогда как стоимость одного  кабинета с НДС обходится за 3 млн 658 тысяч тенге, как и во всех школьных учреждениях других областей Казахстана. Нарушение было рассмотрено с участием руководителей отделов образования, директоров школ, имеющих отношение к приобретению кабинетов химии. В результате ценовая политика была пересмотрена, что сэкономило 12,3 млн тенге. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены 15 директоров школ и должностных лиц.  