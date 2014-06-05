Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда ЗКО. По сообщению пресс-службы областного суда, сегодня, 5 июня, специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал двух уральцев виновными в продаже наркотических веществ, и приговорил их к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима, и конфискацией имущества. По версии следствия, молодые люди 23 и 27лет, с целью улучшения своего материального положения, стали продавать наркотики. С начала они расфасовывали их по спичечным коробкам, а затем незаконно хранили для дальнейшего сбыта. При этом следственным органам удалось три раза зафиксировать факт сбыта марихуаны. В общей сложности им предъявлено обвинение в продаже 364 граммов наркотиков. Подсудимые признаны виновными по статье 259 УК РК - «Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору».