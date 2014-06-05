Вчера, 4 июня, в Уральске прошел второй поток единого национального тестирования. Как рассказали в отделе образования, вторым потоком ЕНТ сдавали выпускники городских школ и двух районов области. - Всего вчера тестирование прошли 878 выпускников из городских школ, и школ Зеленовского и Теректинского районов,- сообщили в отделе образования. - ЕНТ проходило в ЗКГУ им. Утемисова и ЗКАТУ им. Жангир хана. Из общего числа сдающих, то есть из 878 выпускников 109 человек не набрали проходной балл. На сегодняшний день пороговое значение 50 баллов. Общие результаты будут известны к концу недели, так как многие выпускники подали апелляцию. Напомним, ЕНТ стартовало в Казахстане 2 июня. В ЗКО первым потоком тестирование прошли 422 выпускника из 25 школ области.