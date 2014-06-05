Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". policeiskie Сегодня, 5 июня, в ДК молодёжи состоялся гала-концерт патриотической песни «Мәңгілік ел боламыз». В конкурсе участвовали 35 полицейских из 4 областей западного региона. На отборочных этапах они демонстрировали свои вокальные и танцевальные способности. К слову, победители конкурса будут представлять нашу область на республиканском уровне. - Пением я увлекаюсь с первого класса, но на любительском уровне. А вот в качестве сотрудника полиции я принимаю участие в таком конкурсе в первый раз, - рассказала инспектор миграционной полиции ДВД Актюбинской области Динара ДУСЕМБАЕВА. Между прочим, слушали силовиков воспитанники областного детского дома, которых пригласили на концерт. - Просто люблю петь, вот и решил поучаствовать, - признался старший инспектор центра оперативного управления ДВД Мангистауской области, капитан полиции Торенияз АЗИЗАЕВ. Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА