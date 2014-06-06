Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима ЗКО. Сегодня, 6 июня, Уральск с рабочим визитом посетит министр нефти и газа РК Узакбай КАРАБАЛИН. По предварительным данным, министр посетит нефтеперерабатывающий завод на станции Пойма Теректинского района. После чего поедет в город Аксай Бурлинского района, где ознакомится с работой четвертой технологической нитки КПК компании КПО б.в., реализацией проекта по производству моторного топлива АО "Конденсат", а также посетит Аксайский индустриальный парк. Напомним, это уже второй приезд Узакбая КАРАБАЛИНА в нашу область. 19 февраля нынешнего года министр осмотрел Карачаганакское месторождение и провел совещание с недропользователями ЗКО.