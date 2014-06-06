Акмарал МИНДЕЕВА и Нурлан АЗАМАТОВ выпускники, которые в едином национальном тестировании показали лучший результат в нашем регионе. Ребята набрали 123 балла. Акмарал выпускница СОШ №4 города Аксай Бурлинского района. - Профилирующим предметом я выбрала географию, - рассказала Акмарал. - По одной ошибке допустила по двум предметам, казахскому и русскому языкам, а по георафии, истории и математике ответила на все вопросы. Вопросы, по словам девушки, были тяжелые. - Нас готовили, с нами неустанно занимались учителя, за что большое спасибо, - говорит счастливая обладательница знака "Алтын белгі". - Я рада, что смогла оправдать их надежды. К слову, выпускница второй ребенок в семье. В первом классе девушка пошла в танцевальный клуб "Назерке", и в котором танцевала 11 лет. Акмарал планирует поступить в астанинский вуз и получить специальность "Финансиста". Нурлан АЗАМАТОВ в этом году окончил гимназию "Умит", что в поселке Подстепное Теректинского района. - Вопросы были сложные, - рассказал Нурлан. - Но мы же готовились. У меня были две ошибки, одна по математике, вторая по профилирующему предмету. Профилирующим я выбрал английский язык. Апелляцию я не подавал, потому что сам знал, что совершил ошибку по английскому, и не смог решить одну задачу по математике. Конечно, я рад, что смог набрать 123 балла. Но среди моих одноклассников много ребят, которые набрали свыше 120 баллов. Нурлан живет в городе, и до 7 класса учился здесь. Но в 7 классе он сдал экзамены и поступил в гимназию "Умит". Всего в ЗКО на знак "Алтын белгі" претендовал 221 выпускник, из них смогли оправдать 112 человек. В Уральске претендентов на знак было 48, из них смогли оправдать 22 выпускника.