Об этом сообщает корреспондент портала «МГ». - В четверг, 5 июня, в 14 часов в Таскалинском районе близ поселка Аккайнар, на озере Аккайнар во время купания в неустановленном месте утонул мужчина 28 лет, - сообщила пресс-секретарь ДЧС ЗКО Толкын НУРГУАТОВА. - В 17 часов тело было обнаружено и извлечено из воды силами водно-спасательной службы ДЧС ЗКО. Между тем, как стало известно, вчера, также утонул житель села Аксуат Акжайыкского района. 26-летний сельчанин пошел купаться на реку Карасу. С начала года это уже десятый случай гибели человека на воде. Сотрудники спасательной службы призывают граждан соблюдать правила безопасности при купании, а также не купаться в не отведенных для этого местах.  