В Карагандинской области родители выпускников пожаловались на произвол со стороны экзаменационной комиссии, передает КТК.

В поселке Атасу дети и родители заявляют, что ЕНТ проходило в невыносимых условиях.

«Дочь, когда проходила металлоискатель, на 8 раз прошла только. Потому что у нее пищали стразы на блузке и на нижнем белье. Заставили это все вырывать. Комиссия создала такую обстановку внутри, поэтому дети не могли сконцентрироваться и ответить на вопросы», — рассказала мать выпускницы Лаура Алиева.

По словам родителей, даже отличники набрали немногим больше 50 баллов из-за того, что члены комиссии им постоянно мешали.

Напомним, что за первые три дня ЕНТ только двое школьников набрали максимальные баллы. Около 20 процентов выпускников провалили экзамен.