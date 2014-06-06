Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" с места ЧП. Сегодня, 6 июня, примерно в 12 часов дня на третьем этаже 5-этажного дома по улице Курмангазы загорелась квартира. - Пожар увидели прохожие, я вышла на улицу увидела дым и вызвала пожарных, - рассказала сотрудница кафе "Самоварчик". - Двое парней, наши посетители, пошли в подъезд и спасли ребенка, который на момент возгорания находился один в квартире. По словам Эльдара КУАНГАЛИЕВА, именно он вместе с другом Менжаном ЕСЕПОВЫМ поднялись на третий этаж, сломали дверь и спасли маленького ребенка. - Когда мы поднялись, соседи пытались достучаться. Тогда мы попросили инструменты у соседей, молотком и кувалдой мы сломали замок и вошли в квартиру, - рассказал Эльдар КУАНГАЛИЕВ. - Мы увидели маленького мальчика примерно 3-4 лет. Ребенок лежал на полу. Малыша госпитализировали в больницу. По приезду, пожарные эвакуировали всех жителей подъезда. - Мне позвонили соседи и сказали, что моя квартира горит. Я поехала платить за коммунальные услуги. В квартире находился только племянник, - говорит хозяйка квартиры Макпал, которая приехала, когда пожар был уже потушен. На место ЧП прибыли три единицы пожарной техники. Из-за возгорания квартиры на третьем этаже, частично пострадали балконы квартир двух этажей, расположенных выше. По словам старшего инспектор ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" Айымжан ЛУКПАНОВОЙ, площадь пожара составила 10 квадратных метров. Возгорание произошло на балконе квартиры. Из подъезда было эвакуировано 6 человека, из них четверо детей. Сейчас на месте пожара работают дознаватели, которые устанавливают причину возгорания. Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета Медресова