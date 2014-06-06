Бывший зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев, осужденный на родине за похищение людей, арестован в Вене в четверг вечером, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на австрийские СМИ. Алиева арестовали в связи с обвинениями в убийстве и похищении людей. Ордер на арест Алиева в Австрии был выписан 19 мая. Представитель Алиева Манфред Айнедтер (Manfred Ainedter) сообщил австрийскому агентству АРА, что экс-дипломат сдался добровольно и намерен сотрудничать с правоохранительными органами. СМИ сообщали, что в последнее время Алиев проживал на Мальте под фамилией своей новой жены. В 2008 году Рахат Алиев, занимавший ранее пост посла Казахстана в Австрии, был заочно приговорен на родине в общей сложности к 40 годам лишения свободы за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей. Суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева в Казахстан. В январе 2014 года прокуратура Казахстана подала ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении Алиева и экс-главы комитета нацбезопасности Альнура Мусаева с целью проверки их причастности к организации убийства оппозиционера Алтынбека Сарсенбаева, его водителя и охранника.