В Казахстане подведены итоги интернет-конкурса детского творчества «Автомобиль для любимого героя», который проводился порталом http://bipek.kz/.
Конкурс является традиционным, в 2014 году он стал уже восьмым по счету. В этом году соревнование вышло за рамки республиканского, охватив две страны: Казахстан и Россию. Организаторы получили около полутора тысяч работ – вдвое больше, чем в прошлом году. Участие в творческом состязании приняли дети в возрасте от 2 до 15 лет из 44 городов и населенных пунктов.
Работы на конкурс детского творчества принимались в течение трех недель, столько же длилось интернет-голосование. Призовые места распределились по четырем категориям («Художник», «Мастер», «Литератор», «Артист») в каждой из трех возрастных групп (2-5 лет, 6-9 лет, 10-15 лет). Дети рисовали автомобили для своих любимых героев и создавали фотоколлажи, мастерили оригинальные авто, сочиняли о них рассказы и стихотворения, записывали песни и снимали видеоролики.
По условиям конкурса участники, чьи работы набрали наибольшее количество голосов в интернете, получили дипломы и ценные призы. Остальные ребята были награждены грамотами в специальных номинациях или сертификатами творчества, а также подарками. В следующем году состоится девятый международный интернет-конкурс детского творчества, где дети вновь смогут проявить свои таланты.
Группа Компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» – крупнейший холдинг на автомобильном рынке Казахстана. В состав ГК входят казахстанский автосборочный завод АО «АЗИЯ АВТО», дистрибьюторские компании, осуществляющие эксклюзивные поставки, продажи и обслуживание автомобилей, а также туристические площадки. За более чем 20-летнюю работу автомобильный холдинг проделал огромный путь к успеху. Компания превратилась в национальную сеть, охватывающую 26 городов республики. Из года в год ГК «БИПЭК АВТО» поддерживает социально-значимые проекты, в том числе ежегодно проводит конкурсы детского творчества, осуществляет шефство над Центральной воскресной школой г. Усть-Каменогорска и мечетью, построенной на собственные средства холдинга в Восточно-Казахстанской области на территории санатория «Рахмановские ключи».
