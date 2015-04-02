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Происшествия

В Уральске осудили мужчину, зарезавшего своего отца в пьяном угаре

Сегодня, 2 апреля, был вынесен приговор уральцу Алексею АВДЕЕВУ, обвиняемому в убийстве родного отца, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, в ходе судебных разбирательств, 3 февраля нынешнего года 37-летний Алексей АВДЕЕВ пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Дома он стал ругаться с отцом, который просил его лечь спать. Подсудимый лег спать, но минут через 10 снова встал и пошел на кухню, где между отцом и сыном вновь возникла ссора. Алексей АВДЕЕВ выхватив нож с тумбочки с размаха ударил им отца в грудную клетку, после чего вышел на улицу. Мать подсудимого
Анэль Кайнеденова
В Уральске осудили мужчину, зарезавшего своего отца в пьяном угаре
Сегодня, 2 апреля, был вынесен приговор уральцу Алексею АВДЕЕВУ, обвиняемому в убийстве родного отца, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
ubil_otca
ubil_otca
 Как стало известно, в ходе судебных разбирательств, 3 февраля нынешнего года 37-летний Алексей АВДЕЕВ пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Дома он стал ругаться с отцом, который просил его лечь спать. Подсудимый лег спать, но минут через 10 снова встал и пошел на кухню, где между отцом и сыном вновь возникла ссора. Алексей АВДЕЕВ выхватив нож с тумбочки с размаха ударил им отца в грудную клетку, после чего вышел на улицу. Мать подсудимого побежала к соседям и сказала, что мужа зарезали. Потерпевший Николай АВДЕЕВ скончался в травмпункте областной клинической больницы. Алексей АВДЕЕВ свою вину признал частично, рассказав, что отца убивать не хотел, и тот лишь "наткнулся на нож". Тем не менее, судмедэксперты версию подсудимого опровергли, заявив, что удар был с размаха. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам по ЗКО под председательством судьи Акгуль КАРАСАЕВОЙ признал Алексея АВДЕЕВА виновным в убийстве отца и приговорил его 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. К слову, АВДЕЕВ ранее 5 раз был судим за различные преступления. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
суд приговор Убийство отца

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