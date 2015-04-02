В Уральске осудили мужчину, зарезавшего своего отца в пьяном угаре

Сегодня, 2 апреля, был вынесен приговор уральцу Алексею АВДЕЕВУ, обвиняемому в убийстве родного отца, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, в ходе судебных разбирательств, 3 февраля нынешнего года 37-летний Алексей АВДЕЕВ пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Дома он стал ругаться с отцом, который просил его лечь спать. Подсудимый лег спать, но минут через 10 снова встал и пошел на кухню, где между отцом и сыном вновь возникла ссора. Алексей АВДЕЕВ выхватив нож с тумбочки с размаха ударил им отца в грудную клетку, после чего вышел на улицу. Мать подсудимого